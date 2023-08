Ultimatum für Hostel in Berlin Bunte Street-Art-Fassade soll endgültig verschwinden

Bis zum 1. Oktober muss das Berliner Hostel „Happy Go Lucky“ am Stuttgarter Platz in Charlottenburg damit beginnen, seine farbenfrohe Fassade zu neutralisieren und die Street-Art des irischen Künstlers Dom Browne zu entfernen. Andernfalls leitet das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf eine Zwangsvollstreckung auf Kosten des Eigentümers Alexander Skora ein. Dieses Ultimatum steht in einer E-Mail, die das Rechtsamt am vergangenen Dienstag an Skora sandte. Das Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor.