Umsätze von Vor-Corona-Jahren nicht erreicht Berliner Handelsverband beurteilt das Weihnachtsgeschäft versöhnlich

Versöhnlich, aber nicht euphorisch blickt der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg auf das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr. „Wenn man seine Ziele maßvoll setzt und realistisch ist, dann kann man auch nicht enttäuscht werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HDE), Nils Busch-Petersen, der Deutschen Presse-Agentur.

„Weihnachten hat schon stattgefunden, stationär wie online und auch in Berlin und Brandenburg mit einer ungebrochenen positiven Tendenz innerhalb der letzten drei, vier Wochen.“ Insbesondere die verkaufsoffenen Sonntage hätten dafür gesorgt, dass das Geschäft bisher besser gelaufen sei als im Vorjahr. „Aber 2019 haben wir nicht erreicht“, betonte Busch-Petersen mit Blick auf das Umsatzniveau des letzten Vor-Corona-Jahres.

Ähnlich äußerten sich Weihnachtsmarktbetreiber. „Die Leute halten ihr Geld insgesamt etwas zusammen und überlegen lieber dreimal, ob sie etwas kaufen“, sagte etwa Eberhard Heieck, der die Weihnachtsmärkte in Potsdam und Cottbus betreibt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 rechnet er mit rund 20 Prozent weniger Umsatz bei den Weihnachtsmärkten.

Ganz vorbei ist das Weihnachtsgeschäft aber noch nicht. Insbesondere an diesem Samstag dürfte es in den Innenstädten in Berlin und Brandenburg noch einmal voll werden. „Es wird klassischerweise wieder viele SOS-Einkäufer geben, die für Notkäufe losstürmen, weil Weihnachten ja immer so plötzlich kommt“, sagte Busch-Petersen. In der kommenden Woche würden dann wiederum viele Gutschein-Einlöser erwartet. Für den Handel seien auch das wichtige Tage. (dpa)

