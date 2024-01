Tagesspiegel Plus Exklusiv Unbefristeter Erzwingungsstreik in Berlin : Am Montag macht Verdi am Jüdischen Krankenhaus mobil

Die Beschäftigten fordern einen Entlastungstarifvertrag. Die Klinikspitze ist grundsätzlich dazu bereit, aber der Gewerkschaft gehen die Verhandlungen nicht schnell genug.