Tagesspiegel Plus Exklusiv Unsaniert oft deutlich billiger : Wo Hauskäufer in und um Berlin am meisten sparen können

Exklusive Analyse für Berlin, Potsdam und Umland: Häuser mit schlechter Energiebilanz kosten teilweise mehr als 1000 Euro pro Quadratmeter weniger. So sind die Preise in den einzelnen Lagen.