Veganz-Märkte in Berlin schließen Mit Hafermilch aus dem 3D-Drucker in die Zukunft

Die Regale sind fast leer. Nur ein paar vegane Snacks gibt es noch – zum halben Preis. Es ist Ausverkauf, denn am Freitag schließt der Veganz Supermarkt in der Kreuzberger Marheineke-Markthalle endgültig. Auch die Filiale in der Schivelbeiner Straße in Prenzlauer Berg fällt Sparmaßnahmen zum Opfer. In Zukunft wird die Marke nur noch eine Verkaufsstelle betreiben, direkt unter der Firmenzentrale an der Warschauer Brücke in Friedrichshain.

