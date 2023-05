Berliner Verwaltung protestiert gegen Umzug „Die Kollegen verstehen die Welt nicht mehr“

Die Berliner Verbraucherschützer sind frustriert, um nicht zu sagen „stinksauer“, wie ein Insider es formuliert. Erst vor wenigen Monaten, im Oktober 2022, sind die 52 Mitarbeiter der Senatsverwaltung vom alten Standort Salzburger Straße am Rathaus Schöneberg in die Brückenstraße in Mitte umgezogen, zu den neuen Kollegen der Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz.