Verkauf an Getir gescheitert Lieferdienst Flink entlässt 100 Beschäftigte in Berliner Zentrale

Nach Tagesspiegel-Informationen wird der Lieferdienst Flink 100 Beschäftigte in der Berliner Zentrale entlassen. Die Geschäftsführung informierte heute die Belegschaft intern über diese Sparmaßnahme. Die Entlassungen stehen offenbar im Zusammenhang mit einer Notfinanzierung: Flink erhält demnach insgesamt 150 Millionen Euro von Bestandsinvestoren. Zuerst hatte das „Manager Magazin“ (MM) darüber berichtet.

50 Millionen Euro investiert die Rewe-Gruppe in Flink.

Allein die Rewe-Gruppe investiert noch einmal 50 Millionen Euro in das Unternehmen, auch der US-amerikanische Lieferdienst Doordash erhöht seine Beteiligung. Mit dem eingesammelten Kapital und dem verschärften Sparkurs will der Flink-Chef Oliver Merkel das Unternehmen profitabel machen, erfuhr der Tagesspiegel aus dem Umfeld der Geschäftsführung.

Schwieriges Marktumfeld

Dem MM-Bericht zufolge sind Verhandlungen über einen Verkauf des Lieferdienstes an den türkischen Wettbewerber Getir gescheitert. Demnach soll Mubadala, der Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi, auf einen Verkauf an Getir gedrängt haben. Mubadala hat in beide Start-ups investiert. Die Branche der Schnelllieferdienste steckt in einer tiefen Krise. Die Unternehmen profitierten von der Coronapandemie, finden aber aufgrund von gestiegenen Zinsen und Inflation inzwischen kaum noch risikobereite Investoren.

Das führt zu einer Konsolidierungswelle. Ende vergangenen Jahres hatte Getir bereits den Flink-Konkurrenten Gorillas übernommen. Mubadala war zuvor an beiden Start-ups beteiligt gewesen. Getir hat das operative Geschäft von Gorillas nach eigenen Angaben mittlerweile fast vollständig in das von Getir integriert. (cmk)