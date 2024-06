Verloren im Berliner Förderdschungel? Investitionsbank hilft Gründern mit Ratgeber

Wer ein Unternehmen gründen will, braucht viel Unterstützung. Und vor allem Geld. Insgesamt 82 verschiedene Förderprogramme des Bundes, der Europäischen Union und des Landes stehen in Berlin zur Verfügung. Man muss nur wissen, wie man an den richtigen Topf gerät. Da hilft die neue Förderfibel der Investitionsbank Berlin weiter.

Auf 156 Seiten werden die Anlaufstellen beschrieben, die Förderprogramme aufgefächert, Voraussetzungen geklärt und Beratungsangebote aufgelistet. Die interaktiven PDFs der IBB sind klar strukturiert und mit vielen internen Links versehen, sodass jeder Start-up-Gründer schnell an den für ihn wichtigen Unterkapiteln ankommt.

Die Fibel richtet sich nicht nur an Gründer, sondern auch an bestehende Unternehmen, die für die nächste Expansionsstufe günstige Kredite brauchen. Neben der Gründungsförderung selbst gibt es Förderprogramme, die Investitionen in neue Technik, Forschung und Entwicklung neuer Produkte, Integration neuer Mitarbeiter und Weiterbildungen unterstützen.

Unterstützung für Sozial- und Umweltunternehmen

Wenig bekannt ist beispielsweise der „Mikromezzaninfonds Deutschland“. Bei dem Programm geht es weniger um Technik-Innovationen oder disruptive Geschäftsmodelle. Gefördert werden Unternehmen, die ausbilden, Gründungen aus der Arbeitslosigkeit, Unternehmen, die von Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund geführt werden oder Sozial- und Umweltunternehmen.

Auch für die Erschließung neuer Märkte gibt es finanzielle Hilfe, etwa durch Zuschüsse für Stände auf internationalen Messen. Gefördert werden auch Gemeinschaftsprojekte von Verbänden und Branchennetzwerken, darunter „Unternehmensdelegationsreisen im besonderen gesamtwirtschaftlichen Interesse des Landes Berlin“.