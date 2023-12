Tagesspiegel Plus Exklusiv Verspätungen, Ausfälle, verlorenes Gepäck : Deutlich mehr Fluggastklagen in Berlin und Brandenburg als anderswo

Auf 10.000 Passagiere kommen am Flughafen BER 6,8 Klagen. Zum Vergleich: in Frankfurt am Main sind es nur 2,6. Das zeigen Zahlen einer Verbraucherschutzplattform.