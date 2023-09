Verstöße gegen das Postgeheimnis Vertrag mit Berliner Zustelldienst nicht verlängert

Das Unternehmen Berlin Last Mile (BLM) ist nicht mehr für den Postkonkurrenten Deutscher Versand Service (DVS) tätig. Nach Berichten dieser Zeitung über Briefe, die in Hausfluren oder Mülleimern landeten, hat die DVS den Zustellauftrag für die Region Berlin/Brandenburg mit Berlin Last Mile (BLM) nicht verlängert, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigte. „Zum 1. September 2023 ist PIN Mail unser Zustellpartner für Berlin/Brandenburg.“