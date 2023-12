Tagesspiegel Plus Videosehtest im Verkaufscontainer : So will ein Brandenburger Discount-Optiker großen Ketten wie Fielmann & Co. Konkurrenz machen

Ein Online-Optiker aus Königs Wusterhausen greift große Ketten wie Apollo oder Fielmann an. Das Marketing läuft komplett übers Internet. Doch in den Container-Shops arbeiten noch echte Menschen.