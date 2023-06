Virtuelle Welten gestalten Neuer Ausbildungsberuf für immersive Medien startet im August

Gestalter oder Gestalterin für immersive Medien – so heißt der neue Ausbildungsberuf, den man ab August erlernen kann. Doch was „immersiv“ bedeutet, müssen die meisten wohl erst einmal googeln. Übersetzen lässt es sich mit „eintauchen“, in diesem Fall eintauchen mithilfe von Medien in eine andere Welt: Hier geht es um Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), 3D oder eine Mischung von allem. Der übergeordnete Begriff ist XR (Extended Reality).