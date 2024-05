Vivantes schließt 2023 mit Minus ab 131 Millionen Euro Defizit bei Berlins kommunaler Klinikkette

Deutschlands größter kommunaler Krankenhauskonzern Vivantes hat das vergangene Jahr mit einem Fehlbetrag von 131 Millionen Euro abgeschlossen. Der Aufsichtsrat bestätigte das Ergebnis in seiner Sitzung am Mittwoch, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Die Zahl der Behandlungen ist im Vergleich zu 2022 deutlich gestiegen, um fünf Prozent auf insgesamt 528.000. Dennoch liegt die Zahl der ambulant und stationär versorgten Patient:innen weiter unter den 607.000 Fällen im vorpandemischen Jahr 2019.

814 neue Pflege- und Funktionskräfte konnte Vivantes 2023 gewinnen.

Ursächlich für das Defizit sind unter anderem höhere Kosten für Arzneien, Energie und Wasser. Auch der Preis für das Personal ist deutlich gestiegen: Im Vergleich zum Vorjahr hat der Konzern 68 Millionen Euro mehr für seine Arbeitskräfte bezahlt. Maßgeblich für die höheren Ausgaben sind Tarifsteigerungen und Inflationsprämien.

800 neue ausländische Pflegekräfte

Für Vivantes haben Ende 2023 insgesamt 19.208 Menschen gearbeitet, das waren 1118 mehr als ein Jahr zuvor. Einen signifikanten Personalzuwachs konnte der Konzern im Pflegebereich mit unter dem Strich 814 neuen Mitarbeitenden erzielen. 118 Pflegekräfte hat Vivantes aus anderen Ländern angeworben, nach eigenen Angaben vorwiegend aus Tunesien, Algerien und Indien. Bis Ende des Jahres will der Konzern diese Zahl auf 400 erhöhen.

Zugleich ringt Vivantes noch immer mit einem Fachkräftemangel, insbesondere in der Pflege. So mussten die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen viele Schichten wegen nicht besetzter Stellen mit Leiharbeiter:innen besetzen. Die Kosten für das Fremdpersonal ist 2023 um 9,8 Millionen Euro auf 54,4 Millionen Euro gestiegen.

Der seit 2022 an den Vivantes-Kliniken geltende Entlastungstarifvertrag, der schichtgenaue Personalvorgaben vorschreibt und Entlastung gewährt, falls diese unterschritten werden, trägt zur Attraktivität des Arbeitgebers bei – zwingt diesen aber, mehr Leute einzustellen. Dringend benötigt werden etwa 1500 zusätzliche Vollzeitkräfte. In der Pflege ist der Anteil von Beschäftigten, die in Teilzeit arbeiten, in vielen Häusern hoch.

Positiv war das Ergebnis zuletzt 2021

„Das vergangene Geschäftsjahr war abermals geprägt von erheblichen Kostensteigerungen im operativen Betrieb bei wieder nicht vollständiger Refinanzierung durch die Kostenträger“, sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Danckert mit Blick auf die auch nach Ansicht anderer Klinikmanager:innen zu niedrig vergüteten Erlöse für Behandlungen. „Gleichzeitig konnten wir unsere Leistung in der Patient*innenversorgung – gerade bei komplexen Leistungen – wieder spürbar steigern.“

Positiv war das Konzernergebnis zuletzt im Jahr 2021 gewesen. Damals hatte ein Plus von 3,3 Millionen Euro zu Buche gestanden, 2022 dann ein Minus von 72 Millionen Euro.

2023 hat Vivantes im Vergleich zum Vorjahr sowohl weniger Umsatz als auch höhere Ausgaben verbucht. Diesen Trend plant die Geschäftsführung wenigstens aufseiten der Einnahmen umzukehren: Im laufenden Geschäftsjahr sollen die Umsätze um rund 160 Millionen Euro auf 1,66 Milliarden Euro erhöht werden. Das Jahresergebnis wird sich nach Erwartung des Konzerns allerdings erneut verschlechtern: Es soll 2024 bei minus 175 Millionen Euro liegen.

Geschäftsführung soll Sanierungsplan erarbeiten

Der Vivantes-Konzern ist aufgrund der desolaten Haushaltslage seines Gesellschafters, dem Land Berlin, zum Sparen angehalten. Hinzu kommt, dass die DRK-Kliniken Köpenick stellvertretend für 29 nicht-kommunale, kirchliche und private Krankenhäuser Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht haben, um gegen die Krankenhauspolitik des Senats zu protestieren. Laut den Klägern hat dieser den Vivantes-Konzern in den vergangenen Jahren mit zu viel Extrageld unterstützt.

Hat die Klage Erfolg, könnte sich die Finanzierungspolitik des Landes grundlegend ändern und Vivantes zu drakonischen Sparmaßnahmen zwingen. Aufgrund der schwierigen Gemengelage, zu der auch die anstehende Krankenhausreform gehört, soll die Geschäftsführung bis Juli ein „Sanierungs- und Neuausrichtungskonzept“ erarbeiten.

Vivantes verfügte Ende 2023 über 6061 Krankenhausbetten. Zum Konzern zählen neben den acht Kliniken und einem Fachkrankenhaus für Geriatrie auch 18 Pflegeheime, ein Pflegedienst und eine ambulante Reha.