Tagesspiegel Plus Vom Schlesischen Tor in die Welt : Fast-Food-Kette Burgermeister expandiert nach Köln und Leipzig

Mit einem Imbiss an der U-Bahn fing alles an. Heute ist das Unternehmen in der ganzen Hauptstadt präsent. Bald wird es die ersten Restaurants in anderen Großstädten eröffnen.