Von Loriot bis Berliner Schnauze Schokoladenmanufaktur will jüngere Menschen erreichen

Es gibt wahrlich schlimmere olfaktorische Belästigungen in einer Fabrikhalle. Hier duftet es nach warmer Schokolade, nach Gewürzmischungen, nach Honigkuchen. Bei der Confiserie Walter in Tempelhof ist Hauptproduktionszeit: Gerade wird vor allem ihr Klassiker – der Schweizer Dominostein – am laufenden Band hergestellt.

Das Fließband, auf dem die kleinen Steinchen artig in Reihen liegen und darauf warten, an der nächsten Station schokoliert zu werden, ist ein Relikt: Schon im Loriot-Film „Papa Ante Portas“ spielte es eine Rolle: Dort ist es zu sehen, als Evelyn Hamann die Schokoladenmanufaktur „Klotz Riegel“ von Direktor Drögel („Drögel, Drögel, Drögel…kenn ich nicht. Ach, Direktor Drögel!“) besucht, und dort die Pralinen „mit Kokosfüllung auf Pistazienschaum als Trägermasse“ verkostet.