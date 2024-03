Vor der möglichen Teil-Legalisierung So ist die Stimmung in Berliner Cannabis-Start-ups

Goldgräberstimmung. Das würde man in der Cannabisbranche aktuell erwarten. Die Teil-Legalisierung von Cannabis ist beschlossen, am 22. März muss das Gesetz jedoch noch durch den Bundesrat. Die CDU will, dass es dort im Vermittlungsausschuss landet und nie wieder herauskommt. Trotzdem ist die Stimmung in der Berliner Cannabisbranche einige Wochen zuvor meist gut. Aber nicht überall.