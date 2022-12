Warum steht ihr da? Bei „Curry 61“ ist die Wurst noch günstig

Vor „Curry 61“ ist oft eine Schlange. Besonders zur Mittagzeit. Dann stehen ungefähr ein Dutzend Leute vor dem Imbiss auf dem engen Gehweg in der Oranienburger Straße. Eigentlich verwunderlich, denn rund um den Hackeschen Markt gibt es mehrere Currywurstbuden, vor denen man nicht so lange warten muss. Was also wollen die Menschen hier?

An einem Dienstag stehen Tatjana, 26, und Leo, 29, in der Schlange. Sie kommen aus Berlin-Wedding und waren gerade auf Shopping-Tour. Jetzt haben sie Hunger. „Und wenn es hier so eine lange Schlange gibt, muss es doch gut sein!“, sagt Tatjana. Nach siebeneinhalb Minuten sind sie dran. Sie nehmen beide eine Currywurst für jeweils 2,80 Euro. Das ist vergleichsweise günstig. Anderswo kostet die gleiche Portion zwischen 3,50 Euro und vier Euro. Manchmal sogar noch mehr.

Hinter der Theke arbeiten vier Männer. Sie frittieren Pommes, wenden Würste und nehmen das Geld entgegen. Keiner von ihnen wirkt, als wäre er sonderlich gestresst. Vor dem Imbiss stehen drei hohe Tische, da es drumherum nicht viele Sitzmöglichkeiten gibt, tummelt es sich in und vor dem Laden die speisenden Gäste.

Nach eigenen Angaben ist „Curry 61“ ein Familienbetrieb, der ganz auf Tiefkühlkost verzichtet. Die eigene Currysoße werde mehrmals täglich frisch gekocht, man kann sie sogar in Flaschen abgefüllt kaufen.

Zwei Tage später ist wieder eine Schlange vor dem Laden. Max, Timur, beide 16, und Jannis, 17, reihen sich ein. Die drei kommen aus Koblenz und sind gerade in Berlin auf Klassenfahrt. Auf Google Maps haben sie nach dem bestbewerteten Imbiss in der Nähe gesucht.

Max nimmt die Currywurst. Jannis die vegane Variante für drei Euro. Eigentlich verzichtet auch Timur weitgehend auf Fleisch, wie er sagt, „aber wenn ich mal in Berlin bin, muss ich doch eine richtige Currywurst probieren“.

Max und Timur sind von ihrer Fleisch-Currywurst begeistert. Auch Jannis ist mit seiner veganen Variante zufrieden: „Vom Geschmack her geht das voll klar. Die Soße macht viel aus. Nur die Wurst könnte knackiger sein.“

Würden sich Tatjana und Leo nochmal anstellen? „Ja, auf jeden Fall. Für den Preis lohnt es sich, wenn man gerade Zeit hat.“ Auch Max, Timur und Jannis können „Curry 61“ weiterempfehlen.

