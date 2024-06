Was das Wohnen wirklich kostet Bei Studien zur Mietbelastung muss man genau hinschauen

Wenn es um den Wohnungsmarkt in der Hauptstadt geht, werden die Befunde immer dramatischer. „Ein Drittel der Haushalte kann sich die Miete nicht leisten!“, überschrieb etwa der Berliner Mieterverein eine Pressemitteilung zu seiner Studie zur Mietbelastung und Zahlungsfähigkeit der Berliner Mieter. Die Tonlage ist nicht neu. Man denke nur an die Aufrufe der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. Enteignen“. „Die Miete ist zu hoch“, heißt es da auf der Homepage. Es kann einem Angst und Bange werden.