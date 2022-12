Weiterbildung der Berliner Ärztekammer Homöopathie aus dem Angebot gestrichen

In Berlin können sich Ärztinnen und Ärzte künftig keine Weiterbildungen zum Thema Homöopathie mehr anerkennen lassen. Das sieht die neue Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin vor, die Ende November in Kraft getreten ist. Die in der bisherigen Fassung genannte Zusatz-Weiterbildung Homöopathie sei gestrichen worden, erklärte die Kammer in einer Pressemitteilung. Zu den Gründen wollte sie kein Statement abgeben.

Die Berliner Ärzteschaft folgt damit den Kollegen auf Bundesebene, denn schon beim Deutschen Ärztetag im Mai hatte das Ärzteparlament dafür votiert, die Zusatzbezeichnung Homöopathie aus der Muster-Weiterbildungsordnung zu streichen. Diese fungiert als Vorbild für die Landesweiterbildungsordnungen. Die Kammern der meisten Bundesländer sind bereits nachgezogen, nun also auch Berlin.

In der Homöopathie werden Wirkstoffe aus der Natur um mehr als das Billiardenfache mit Wasser verdünnt. Experten kritisieren immer wieder, dass Homöopathika als Medikamente vermarktet werden, obwohl diese Mittel in wissenschaftlichen Studien keinerlei Wirkung nachweisen können, die über den bloßen Placeboeffekt hinausgeht.

