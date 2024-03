Wenn Gegenstände zu Bildschirmen werden Inuru baut in Wildau eine Fabrik für hauchdünne OLED-Displays auf

Die Flasche erinnert an einen Science-Fiction-Film. Ein Coca-Cola-Logo leuchtet und bewegt sich, denn statt eines Etiketts aus Papier ist ein ultraflacher Bildschirm aufgeklebt. Das in Berlin gegründete Technologieunternehmen Inuru stellt organische Lichtdioden (OLED) her, die schon bald in Alltagsgegenständen zu finden sein sollen. Am Montag eröffneten die Gründer Marcin Ratajczek und Patrick Barkowski eine Produktionsanlage in Wildau bei Berlin. Das Kapital dafür kam größtenteils aus Polen.