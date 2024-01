Wer die Baumsammel-Termine der BSR verschlafen hat Termin zum Abholen lässt sich per App buchen

Oh Tannebaum, oh Tannebaum, was suchst du denn im Straßenraum? Rund 340.000 Weihnachtsbäume liest die Berliner Stadtreinigung (BSR) jeden Januar auf den Berliner Straßen auf. Dieses Jahr liegen die offiziellen Abholtermine zwischen dem 8. und dem 20. Januar; jeder Stadtteil wird zwei mal angefahren. (Wann die Bäume in Ihrer Nachbarschaft eingesammelt werden, können Sie hier herausfinden.)