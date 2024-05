Whiskey aus dem Spreewald bundesweit erhältlich Brandenburger Whiskey-Brennerei Stork Club findet neuen Vertriebspartner

Die Roggen-Whiskey-Destillerie Stork Club in Schlepzig, gelegen in der Auenlandschaft des Spreewalds, bietet ihre Produkte nun deutschlandweit über einen etablierten Partner an. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass es fortan mit Reidemeister & Ulrichs zusammenarbeiten werde. Das traditionsreiche Bremer Importhandelshaus gehört zur Eggers & Franke Gruppe, die wiederum Teil der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien-Gruppe ist.

Ab Anfang Juni übernimmt Reidemeister & Ulrichs demnach den gesamten bundesweiten Vertrieb der Whiskey-Marke, die vor allem aus Berliner Bars bekannt ist.

Stork Club Whiskey gewann internationale Preise

„Wir waren von Anfang an begeistert vom Unternehmergeist und der Vision von Stork Club“, sagt Jens-Peter Gardthausen, Geschäftsführer der Eggers & Franke Gruppe. Er sei sich sicher, „den Vertrieb von Roggen-Whiskey aus Deutschland mit unserer Expertise und unserem Netzwerk weiter auf- und ausbauen zu können.“

Bastian Heuser, Geschäftsführer von Stork Club, will sich nun „nach acht Jahren Markenaufbau“ wieder auf seine Kernkompetenz konzentrieren: die Produktion von europäischen Rye Whiskey. Im vergangenen Jahr gewann der Whisky aus Ostbrandenburg den Titel des „Besten Whiskeys Deutschlands“ beim Internationalen Spirituosenwettbewerb sowie eine Goldmedaille bei den World Whiskey Masters.