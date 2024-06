„Wichtiger Wirtschaftsfaktor“ Giffey stellt erste Strategie für Berliner Nachtleben vor

Sie sei noch nie hier gewesen, sagt Franziska Giffey. Freitagabend, die Sonne spiegelt sich im Wasser des Flutgrabens, von zwei benachbarten Clubs wummern leise Bässe in unterschiedlichem Takt herüber. Die Wirtschaftssenatorin ist in den Club der Visionäre gekommen, um in authentischem Umfeld an der Grenze von Kreuzberg und Treptow die Relevanz der Berliner Clubkultur für ihr Ressort zu unterstreichen. „Was zwischen 5 und 9 in der Nacht passiert, das interessiert unsere Talente. Im globalen Wettbewerb um das Anwerben von Talenten ist das ein Faktor“, sagt Giffey.