Wie einst die Tupper-Partys Der Direktvertrieb im Wohnzimmer ist zurück – aber jetzt ohne Plastikschalen

Das eigene Business starten, ganz ohne Kredit und ohne Risiko? Was zu schön klingt, um wahr zu sein, versprechen Direktvertriebe wie Mary Kay, Doterra und Ringana. Hier veranstalten Vertrieblerinnen regelmäßig Veranstaltungen, auf denen Produkte vorgestellt, ausprobiert und verkauft werden.

Klingt nach Tupper-Party? Nicht ganz, denn anders als bei dem Trend früherer Jahre stehen heute nicht allein die Produkte, sondern vor allem der Traum einer neuen Generation von Frauen im Vordergrund: ist so ein bequemer Einstieg in die Selbstständigkeit bei gleichzeitig zeitlicher Flexibilität und Unabhängigkeit möglich?

„Ich liebe mein Team, meine Arbeit und die Vielfalt, die sie in mein Leben bringt.“ Wenn Claudia Trattnig von ihrem Job erzählt, leuchten ihre Augen. Die Ex-Berlinerin, die heute in Österreich lebt, hat sich vor sechs Jahren als „Frischepartnerin“ mit Ringana, einem Kosmetikhersteller im Direktvertrieb, selbstständig gemacht. Ihr gefiel daran vor allem die Idee, als Mutter von zwei Kindern flexibel und unabhängig arbeiten zu können. Der Plan ging auf: Mit der Kombination aus Vertrieb und dem Yogaunterricht, den sie gibt, kommt Trattnig heute gut über die Runden.

Netzwerk-Marketing verspricht selbstverantwortliches Arbeiten

Selbstverwirklichung, Selbstständigkeit, bequemer Nebenverdienst und remote arbeiten – mit diesen Schlagworten der heutigen Arbeitswelt werben Ringana und andere Firmen aus dem Netzwerk-Marketing.

Die Idee dahinter ist an sich nicht neu: der Verkauf von Produkten im Direktvertrieb außerhalb des Ladengeschäftes, ist spätestens seit den 1960er-„Tupper-Partys“ bekannt. Wurden damals jedoch nur Produkte oder Waren-Gutscheine verteilt, steht auf den Netzwerk-Veranstaltungen der Tupper-Nachfahren das Businessmodell mit auf der Agenda.

In den 1960er-Jahren begann der Siegeszug von Tupperware. Angepriesen und verkauft wurden die Produkte im Wohnzimmer. © picture-alliance / dpa/dpaweb/Bernd_Thissen

Themen sind die Tätigkeit als vertreibende Unternehmerin, die neu erworbene Selbstständigkeit, berufliche Freiheit und die Veränderungen, die das Leben so genommen hat. Ob als „Partnerin“ bei den Kosmetikherstellern Ringana und Mary Kay oder „Wellness-Botschafter“ bei Doterra, einer Marke für ätherische Öle, gilt es, eine ganz besondere Zielgruppe zu erreichen: Frauen, die nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern auch für sie arbeiten wollen.

„Für mich gehen Produkte und Business Hand in Hand“, sagt Jane Cremer, „wenn ich neue Menschen kennenlerne, erzähle ich von meinem Job und was ich da mache. Das ergibt sich dann ganz natürlich, dass die Leute mehr von beidem wissen wollen.“

700 Partnerinnen und ein Provisionsmodell in zehn Stufen

Die Berlinerin arbeitet seit gut sechs Jahren mit dem Kosmetikhersteller Ringana und hat sich mittlerweile ein Team aus 700 Team-Partnerinnen aufgebaut, von denen sie bei jedem Verkauf, der durch ihre Empfehlung zustande kommt, Provision bezieht. Das Provisions-Modell für Verkäufe durch die Team-Mitglieder ist in zehn verschiedene Stufen gestaffelt, dazu gibt es Prozente für den Kundenumsatz, der durch Cremers Empfehlungen generiert wird.

Diese Woche bereitet sie mit ihrem Team eine Ringana-Präsentation in Steglitz vor. Auf dem Themennachmittag sollen Interessentinnen die Marke kennenlernen. Wer möchte, kann sich im Anschluss der Veranstaltung darüber informieren, wie die Zusammenarbeit mit Ringana aussieht. „Wir zeigen dabei auch unseren Marketingplan. Der ist fair und transparent“, sagt Cremer. Ähnlich geht es auf den Veranstaltungen von Mary Kay zu: „Auf unseren Gäste-Events teilen unsere selbständigen Schönheits-Consultants Best Practices, wie man sein eigenes Mary Kay Geschäft aufbaut“, sagt Stefanie Huber, Sprecherin von Mary Kay.

Die Illusion von leicht verdienten 10.000 Euro im Monat

„Unternehmen wie Ringana spielen meiner Meinung nach mit der Vorstellung von den ‚idealen Arbeitsbedingungen‘: persönliches Wachstum, du kannst von überall arbeiten und verdienst in nur wenigen Jahren 10.000 Euro im Monat“, erklärt die Wirtschaftspsychologin Hannah Reisigies. Sie selbst hat eine Zeit lang probiert, mit dem Verkauf von Ringana-Produkten Geld dazuzuverdienen. Wirklich verdienen könne man mit dem Geschäftsmodell aber nur, wenn man auch andere Leute habe, die für einen arbeiten, sagt Reisgies heute.

Wirtschaftspsychologin Hannah Reisgies hat früher selbst Ringana-Produkte verkauft. © privat

„Es gibt Frauen, die verdienen durch Ringana im sechsstelligen Bereich. Das ist aber nur möglich, wenn man sich reinhängt“, sagt Ringana-Beraterin Jane Cremer. Ein solches Bild wird vor allem in den sozialen Netzwerken kreiert, in denen Influencerinnen zeigen, wie sie sich durch die Arbeit mit Ringana ein Ferienhaus in der Sonne kaufen und dass alles möglich ist. Mit dem richtigen Mindset und der richtigen Ringana-Kur.

Um damit zu Geld zu kommen, muss man schon sehr, sehr viele Partnerinnen haben. Hannah Reisgies, Wirtschaftspsychologin

„Man stellt sich das einfacher vor, als es ist“, sagt Reisig, „um damit zu Geld zu kommen, muss man schon sehr, sehr viele Partnerinnen haben.“ Unter einem Umsatz von 180 Euro im Monat, so die Wirtschaftspsychologin, bekommt man nichts, bekomme man keinerlei Provision.

Die Produkte der Marke Ringana werden in der Steiermark produziert und dann im Direktvertrieb verkauft. © Ringana

Dazu kämen Kosten für die Produkte, die notwendig sind, um überhaupt Kundinnen zu gewinnen. Direkt-Marketings wie Mary Kay oder Doterra empfehlen zum Start Produkte-Sets im Wert zwischen 60 und 130 Euro. Hannah Reisig gab ganze 500 Euro aus, um Produkte kennenzulernen und Proben zu verteilen.

Ob sich das wirklich lohnt?„Ich kann nur Produkte empfehlen, von denen ich zu hundert Prozent überzeugt bin“, sagt Jane Cremer. Ihre Tätigkeit könne sie Menschen nur ans Herz legen, weil sie so begeistert von ihrem Job sei. Hannah Reisgies hat den Job bei Ringana inzwischen eingestellt; sie habe darin weder Erfüllung gefunden, noch wirklich Geld damit verdient.

„Ich habe für mich bemerkt, dass mich Kosmetik einfach nicht doll interessiert“, sagt die Wirtschaftspsychologin. „Ich möchte Geld verdienen, weil mich die Tätigkeit begeistert und nicht nur, weil man damit angeblich irgendwann fett im mehrstelligen Bereich verdienen kann.“ Am Ende gibt es die erhoffte Selbsterfüllung für jeden wohl nur mit dem passenden Produkt.