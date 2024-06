Wie gut ist das Olympiastadion auf die EM vorbereitet? „Wir haben Podeste für Menschen im Rollstuhl eingebaut“

Was erwartet die Stadionbesucher bei den EM-Spielen, was wird anders sein als bei normalen Bundesligaspielen?

Schon mit dem Eintreffen hier auf dem Gelände werden sie sehen, dass doch wesentlich mehr aufgebaut ist. Stände von Sponsoren, aber auch Bauten der Veranstalter der Euro 2024, DFB und UEFA. Es wird ein noch größeres Augenmerk auf das Thema Sicherheit geben, es gibt zusätzlich einen äußeren Sicherheitsring. Und natürlich wird am Ende der Fußball, der gespielt wird, den Unterschied machen. Es werden die besten Teams Europas aufeinandertreffen.