„Wir demokratisieren das Lastenrad“ Berliner Anbieter vergrößert seine Flotte

Wenn man in die Pedale des E-Lastenrades von Cargoroo tritt, setzt es sich ruckartig in Bewegung. Der erste Schwung ist holprig, danach gewöhnt man sich an die Geschwindigkeit und das 40-Kilo-Schlachtschiff gleitet gleichmäßig über den Asphalt. Ein bisschen erinnert dieses Anfahren an einen E-Roller, allerdings wollen die Initiatoren von Cargoroo mit denen absolut nichts zu tun haben.