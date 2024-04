„Wird es mit mir nicht geben“ Wegner spricht sich erstmals gegen Enteignungen aus – und fordert „Bau-Turbo“

Berlins Regierender Bürgermeister hat sich erstmals in seiner Amtszeit unmissverständlich gegen die Enteignung großer Wohnungsbauunternehmen in der Hauptstadt ausgesprochen. „Mit mir als Regierendem Bürgermeister wird es Enteignungen von Wohnungsunternehmen in dieser Stadt nicht geben. Punkt“, sagte Kai Wegner (CDU) am Dienstagabend auf einer Veranstaltung des „Hauptstadtboard“ im Kaufhaus Ikea in Tempelhof.