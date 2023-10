Wohnen im Berliner Umland Im Osten was Neues

Der Neubau in Berlin findet verstärkt in den Außenbezirken statt – und im Umland. Denn die größeren Neubaupotenziale innerhalb des S-Bahn-Rings scheinen erschöpft. So rücken zum Beispiel Woltersdorf, gleich hinter der östlichen Stadtgrenze Berlins, und das nur wenige Kilometer entfernte Eggersdorf (Märkisch-Oderland) aktuell ins Blickfeld. Hier verfolgt der Projektentwickler WvM Immobilien größere Neubauvorhaben mit Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Eine der beiden Quartiersentwicklungen hat die ersten Planungshürden genommen.