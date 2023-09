Wohnen im Speckgürtel Die Mietpreise passen sich an Berliner Verhältnisse an

Die hohen Mieten in der Großstadt und die Möglichkeit von Home-Office machen das Umland für Wohnungssuchende immer attraktiver. Im Mai 2022 hieß es noch: Wer eine Wohnung im Umland von Berlin mietet, spart bis zu 25 Prozent im Vergleich zur Stadt. Inzwischen ist diese Analyse des Portals Immowelt Makulatur. Wie berichtet, ist die Zahl der leerstehenden Wohnungen in Brandenburg zurückgegangen. Die Folge: deutlich steigende Mieten im „Speckgürtel“ Berlins und darüber hinaus.

Eine aktuelle Auswertung des Portals ImmoScout24 zeigt, dass die Mieten im Umland stärker anziehen als im Zentrum. Angebot und Nachfrage gehen zunehmend auseinander. „Am deutlichsten ist dies in Berlin und Umgebung zu beobachten – dem wohl angespanntesten Wohnungsmarkt Deutschlands“, sagte Gesa Crockford, Geschäftsführerin ImmoScout24, am Dienstag. Das Unternehmen hat mehrere Großstädte in Deutschland untersucht.

Während Mieter:innen in einem Umkreis von 16 bis 30 Kilometer vom Düsseldorfer Stadtzentrum durchschnittlich 27 Prozent einsparen können, liegt dieser Wert im gleichen Umkreis von Berlin bei nur etwa acht Prozent.

Im Umland von Berlin und Stuttgart sinkt das Einsparpotenzial am stärksten

Im Vergleich zum Vorjahr geht in drei von sieben Metropolen die mögliche Mietersparnis mit einem Umzug in das Umland deutlich zurück. In Berlin ist das Einsparpotenzial von 2022 zu 2023 am stärksten gesunken. Im Umkreis von 16 bis 30 Kilometer Entfernung vom Stadtzentrum konnte im Jahr 2022 noch ca. 13,7 Prozent Miete eingespart werden. Innerhalb eines Jahres sank der Mietpreisunterschied um fast 5,5 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent.

Die durchschnittliche Angebotsmiete und prozentuale Ersparnis bei entsprechender Entfernung von Berlin-Mitte. © Rita Boettcher

Während 2022 in jenem Umkreis für eine 70-Quadratmeter-Wohnung jährlich 1680 Euro weniger Miete aufgerufen wurden als im Stadtzentrum, ist diese Möglichkeit des Einsparens nach Angaben des Portals Immoscout um 627 Euro auf 1033 Euro jährlich gesunken. Grund dafür ist, dass die Mieten außerhalb der Metropole stärker gestiegen sind als im Stadtzentrum.

Finanzielle Gründe spielen eine immer wichtigere Rolle, sich räumlich zu verändern. „Der Run auf die Speckgürtel wird sich fortsetzen. Der wachstumshemmende Faktor ist vielerorts nur noch die mangelnde infrastrukturelle Erschließung und Anbindung der Speckgürtelgemeinden“, sagt Khodzitski, Geschäftsführer der Prea Group – ein Technologie- und Immobilienunternehmen – zum Zuzug ins Umland.

Vermieter hat im Umland deutlich höhere Risiken zu schultern

Für Vermieter ist die Entwicklung der Mieten im Umland mit Risiken verbunden: In Berlin liegt die Kaufkraft der Einwohner zum Beispiel sechs Prozent unter dem deutschen Durchschnitt, während die Mieten nach Angaben des Portral Immowelt um 45 Prozent höher sind als das Bundesmittel.

Eine Analyse der Bestandsmieten im Berliner Umland. © Rita Boettcher

Vor allem Großstädte im Osten Deutschlands sind von hohen Mietausfallrisiken betroffen, arbeitete das Technologie- und Immobilienunternehmen Prea in der Studie „Deutschland im Stresstest“ mit Blick auf eine sich abzeichnende Rezession bereits im Frühjahr heraus. Das Risiko ist dort deshalb größer, weil es hier größere Mietmärkte gibt und der Anteil niedrig verdienender Haushalte größer ist.

Hinzukommt eine weitere Entwicklung, die Vermietern das Wirtschaften schwer macht. „Angesichts von Preisen für Instandhaltung und Modernisierung, die fast achtmal schneller steigen als die Bestandsmieten, wird die Lage für die soziale Wohnungswirtschaft immer schwieriger“, sagt Maren Kern, Vorständin des BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, mit Blick auf Brandenburg Ende August auf der Jahrespressekonferenz ihres Verbandes.

Von den Top-7-Städten ist Berlin die einzige Stadt mit einem sehr hohen Mietausfallrisiko. Hingegen weisen Düsseldorf, Köln, München und Stuttgart ein moderates und Hamburg sowie Frankfurt am Main ein hohes Mietausfallrisiko auf.

Gestiegene Verbraucherpreise mitentscheidend für Umzüge ins Umland

Die gestiegenen Verbraucherpreise treffen die Menschen in Deutschland unterschiedlich schwer“, sagte Juri Ostaschov, Chief Data Scientist und Partner von Prea zu den Ergebnissen der Untersuchung. Je höher der Anteil geringverdienender Haushalte pro Landkreis, umso geringer ist der Puffer, um die hohen Nebenkosten zu tragen.

Die Analysten erwarten, dass beide Großprojekte im Umland, die Tesla-Ansiedlung und der Flughafen BER, eine starke Dynamik in den Gemeinden östlich und südöstlich von Berlin auslösen werden. Bereits vor einem Jahr wurde das höchste Mietniveau mit 12 Euro je Quadratmeter und Monat in Grünheide (Mark) registriert, das in Nähe der Tesla-Fabrik liegt.