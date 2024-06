Wohnung an Fußballtouristen untervermieten? Geld verdienen mit der EM – das müssen Sie in Berlin beachten

Rund 2,5 Millionen Fußballfans werden in Berlin zur Europameisterschaft erwartet. Ganze 1,9 Millionen davon aus dem Ausland. Weil die nach Fußballspiel und Kneipenbesuch irgendwo schlafen wollen, haben Hotels in der ganzen Stadt schon ihre Preise angehoben, viele sind gut gebucht. Schließlich will man an der EM-Nachfrage mitverdienen.

Falls auch Sie sich etwas dazuverdienen möchten und ein Zimmer oder die ganze eigene Wohnung an Fußballfans untervermieten wollen, sind Sie hier richtig. Denn man muss einiges beachten.

1 In welchen Fällen darf ich meine Wohnung untervermieten?

Leben Sie in einer Mietwohnung, muss grundsätzlich der Vermieter zustimmen, wenn Sie untervermieten wollen. Egal ob für einen längeren oder kürzeren Zeitraum: Wenn Ihre Gäste zahlen, gelten sie nicht als Besucher:innen und die Zustimmung ist nötig (außer sie wurde im Mietvertrag schon ausdrücklich gegeben).

Sonst droht im schlimmsten Fall die fristlose Kündigung. Hat man aber Gäste, die nicht zahlen (ob Freund:innen oder Couchsurfer:innen), dürfen die in der Regel sechs bis acht Wochen bleiben, ohne dass man den Vermieter darüber informieren muss.

Man hat nur in wenigen Fällen einen rechtlichen Anspruch auf Untervermietung: Es kann ein berechtigtes Interesse aus persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen geben, etwa wenn nach einer Trennung ein Partner auszieht und man die Miete alleine nicht bezahlen kann. Den Anspruch muss man jedoch rechtlich durchsetzen.

2 Welche Regeln muss ich dabei beachten?

Hat der Vermieter der Untervermietung zugestimmt, muss man sich noch beim Bezirksamt melden. Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz regelt das Untervermieten an zahlende Gäste. Dabei gibt es drei Szenarien: Will man die ganze Wohnung vermieten, muss man das genehmigen lassen. Vermietet man die "Hauptwohnung", in der man dauerhaft lebt und die der Lebensmittelpunkt ist, nur während man nicht da ist, ist das in der Regel genehmigungsfähig. Die Genehmigung kostet 100 Euro.

Hat man in Berlin eine Zweitwohnung, zum Beispiel weil man pendelt, darf man sie maximal 90 Tage pro Jahr als Ferienwohnung vermieten. Diese Genehmigung kostet 150 Euro. Vermietet man maximal 49 Prozent der Wohnung, also zum Beispiel ein Zimmer, braucht man zwar keine Genehmigung vom Bezirksamt, muss das aber dort trotzdem via Formular anzeigen. Das ist kostenlos.

In allen Fällen bekommt man dann eine Registriernummer, die man im Vermietungsportal öffentlich sichtbar angeben muss. Dass sich nicht alle daran halten, wird schon bei einem Blick auf die Portale deutlich. Ohne Genehmigung oder Anzeige zu vermieten, gilt als Ordnungswidrigkeit. Es drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro.

Die Formulare zu Anzeige und Genehmigung einer Vermietung als Ferienwohnung oder eines Zimmers findet man hier. Einreichen muss man sie dann schriftlich beim jeweiligen Bezirksamt.

3 Wie viel Geld kann ich damit verdienen?

Die Ferienwohnungsplattform Airbnb rechnet auf Basis vergangener Daten vor, dass man ein Zimmer in Berlin im Schnitt für 74 Euro pro Nacht vermieten kann. Eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern kann man für rund 217 Euro pro Nacht vermieten, eine Ein-Zimmer-Wohnung für etwa 135 Euro.

Auf Booking.com sind private Ein-Zimmer-Wohnungen ab 100 Euro pro Nacht zu haben. Berechnet man Aufwand und Kosten für die Genehmigung mit ein, sollte man also für mehr als eine Nacht untervermieten, damit es sich lohnt. Verdient man damit mehr als 520 Euro im Jahr, müssen die Einnahmen versteuert werden (und auch wenn es weniger ist, muss man den steuerfreien Betrag in der Steuererklärung angeben).

4 Was passiert, wenn Fußballfans etwas in der Unterkunft kaputtmachen?

Beschädigt ein Gast zum Beispiel einen Stuhl, ist er theoretisch derjenige, der haftet. Sich aber das Geld für den verursachten Schaden zurückzuholen, kann schwierig werden: Man muss als Vermieter beweisen, dass der Gast den Schaden wirklich verursacht hat.

Bei Airbnb ist man als Vermieter daher durch eine Extra-Haftpflichtversicherung abgesichert. Laut Berliner Mieterverein bieten außer Airbnb die wenigsten Plattformen solche Sicherheitsdienstleistungen. Dort rät man dazu, eine Kaution zu fordern und eine schriftliche Vereinbarung zu schließen.

5 Wo kann ich inserieren?

Eine gängige Plattform ist Airbnb. Der Vorteil: Sie ist als internationale Plattform auch bei Tourist:innen aus dem Ausland bekannt. Airbnb nimmt dabei von den Vermietern rund 3 Prozent Kommission der Zwischensumme (!) – und schlägt auf diese Zwischensumme nochmal eine „Servicegebühr“ von 14 Prozent, die die Gäste bezahlen. Auch auf dem internationalen Portal Booking.com vermieten Privatleute ihre Wohnungen, wenngleich sich dort mehr professionelle Anbieter tummeln und das Kommissionssystem weniger transparent ist.