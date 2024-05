Zelltherapie gegen Parkinson Bayer-Tochter BlueRock erhält begehrten Status der US-Behörde FDA

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat einer innovativen Zelltherapie von BlueRock Therapeutics den Status als „Regenerative Medicine Advanced Therapy“ (RMAT) zuerkannt. Die Tochterfirma des Bayer-Konzerns, dessen Sparte für rezeptpflichtige Arzneien in Berlin sitzt, hat damit Anspruch auf eine beschleunigte Entwicklungsprüfung im Zulassungsverfahren in den USA.