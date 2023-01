Zentrale für nationale Sicherheit BKA und Verfassungsschutz bauen Berliner Standort aus

Das Bauschild an der Puschkinallee ist nicht sehr aussagekräftig: „Vorgezogene Maßnahmen Rückbau sowie Schadstoffsanierung für Büronutzung“, teilt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) mit. Erst auf der Rückseite des wellenförmig vorspringenden Bürokomplexes am Schlesischen Busch in Alt-Treptow outet sich die Behörde, die hier das Sagen hat, auf einem winzigen Schildchen: das Bundeskriminalamt (BKA) mit Hauptsitz in Wiesbaden. Bis 2017 war hier die Zentrale von Vattenfall.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden