Zurück nach der Pandemie Berlin bekommt wieder eine „Lange Nacht der Industrie“

Berlin bekommt im kommenden Jahr wieder eine „Lange Nacht der Industrie“. Das hat der Tagesspiegel von der Hamburger Agentur prima events GmbH erfahren, die Touren in diesem Format in mehreren deutschen Industrieregionen bereits seit dem Jahr 2008 organisiert. In Berlin gab es zuletzt 2019, vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie, eine „Lange Nacht der Industrie“.