Zweckentfremdung von Wohnraum Airbnb laviert sich an Berliner Gesetz vorbei

Freie Wohnungen werden in Berlin dringend gesucht – aber auf Dauer. Ein Problem dabei: Wohnungen, die möbliert als Ferienunterkünfte vermietet werden, zum Beispiel über die Plattform Airbnb. Für den normalen Mietmarkt stehen sie nicht mehr zur Verfügung, außerdem treiben sie die Quadratmeterpreise in der unmittelbaren Umgebung in die Höhe.