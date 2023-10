Zwölf Prozent mehr Geld Tarifabschluss für Berliner DRK-Kliniken

Die rund 4000 Beschäftigten in den drei Berliner DRK-Klinken bekommen eine Tariferhöhung um durchschnittlich zwölf Prozent in den nächsten 20 Monaten. Anfang 2024 steigen die Einkommen um zwei Prozent, am 1. Juli 2024 um 160 Euro plus 2,5 Prozent und zum 1. Januar 2025 um weitere 2,5 Prozent. „Es wurde vereinbart, dass die Gehälter mindestens um 340 Euro steigen“, teilte Verdi mit. Der neue Tarifvertrag ist bis zum 30.06.2025 gültig.

Neben den prozentualen Erhöhungen bekommen die Beschäftigten der Kliniken Köpenick, Westend und Mitte die steuerfreie Inflationsprämie von 3000 Euro in mehreren Etappen ausgezahlt. Der Tarifeinigung vorausgegangen war ein Streik am 11. Oktober, an dem sich nach Verdi-Angaben 700 Beschäftigte beteiligten. Es sei der erste Streik seit Jahrzehnten gewesen. „In der anschließenden Verhandlung hat die Geschäftsführung der DRK-Kliniken Berlin ihr Angebot deutlich verbessert, sodass die nun vorliegende Einigung erzielt werden konnte“, schreibt die Gewerkschaft.

Untere Einkommen im Blick

Durch den Sockelbetrag von 160 Euro würden die unteren Entgeltgruppen, die besonders unter der Inflation zu leiden hätten, stärker angehoben. „Dieser Abschluss ist ein Zeichen unserer gewerkschaftlichen Stärke“, meinte Olivia Wagner, Mitglied der Tarifkommission für die DRK-Kliniken. „Wir sind stolz, Teil einer immer stärker werdenden Krankenhausbewegung in Berlin zu sein.“