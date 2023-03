Tagesspiegel Plus 50 Shades of Gänsehaut : Theater mit Tiefenwirkung in der Parkaue

Die Choreographin Modjgan Hashemian bringt in der Parkaue ein Tanzstück auf die Bühne, das unter die Haut geht. Eine mitreißende Inszenierung über Identität, Berührung und Coming-of-Age.