Con forza Elim Chans Debüt bei der Staatskapelle

Noch ist das junge Jahr reich an Rückblicken, etwa darauf, wer 2023 den Ton in der Klassik angab. Elim Chan war weltweit die meistbeschäftigte Konzertdirigentin, neben ihr schafften es dreizehn Kolleginnen in die Top 100, die das Portal Bachtrack ermittelt hat. Die übrigen 86 Positionen sind von Dirigenten besetzt, doch die Verhältnisse am Pult ändern sich langsam.