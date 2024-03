„Das ist nicht cool, das ist nicht woke, das ist Scheiße“ Berliner Rapperin Futurebae über Frauenfeindlichkeit in Songtexten

„Es ist so nervig, ich hab‘ da keinen Bock mehr drauf!“, das dachte sich die Pop-Künstlerin Futurebae vor etwa zwei Jahren. Da saß sie gerade in der Bahn, auf dem Weg von ihrer Berliner Wohnung ins Studio. Es war einer dieser Tage, so beschreibt sie, an dem sie sich gut gefühlt habe als sie das Haus verließ. Doch dann kamen die Blicke, dann kamen die Catcalls (anzügliches Hinterherrufen).