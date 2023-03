Der Berliner Rapper Basstard im Gespräch „Kunst ist eine sehr große Waffe in dieser Revolution“

Herr Najafi-Hashemi, der deutsch-iranische Ingenieur Dschamschid Scharmahd ist vor wenigen Tagen im Iran wegen „Korruption auf Erden“ zu Tode verurteilt worden. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?

Dass die Proteste im Iran medial gerade nicht mehr ganz so präsent sind, heißt nicht, dass diese Revolution vorbei ist oder allmählich abflacht. Momentan finden Riesendemonstrationen in Sahedan statt. Auf den Dächern werden Scharfschützen platziert, es gab ein Video, in dem ein Protestant brutal zusammengeschlagen und dann verschleppt wurde. Die Sittenwächter gehen nicht zimperlich mit den Menschen um. Es wird nicht aufhören. Umso wichtiger ist es, dass wir als Aktivisten und Leute mit etwas mehr Einblick stetig darüber berichten.

Über Nima Najafi-Hashemi, bekannt als Basstard Nima Najafi-Hashemi (40) kam im Alter von zwei Jahren mit seinem Vater aus dem Iran nach Deutschland. In Berlin ist er im Wedding aufgewachsen. Najafi-Hashemi veröffentlicht seit Anfang der 2000er-Jahre Rapmusik. Unter dem Namen MC Basstard erschienen mehrere Alben. Seine letzte Soloplatte „Meister der Zeremonie“ schaffte es 2015 bis auf Platz 24 der deutschen Albumcharts. Heute nennt er sich nur noch Basstard und ist auch Mitglied der fünfköpfigen Rapgruppe Zombiez. Najafi-Hashemis Vater war Kunstmaler. Auch er selbst interessiert sich fürs Malen, in Form von Street-Art und Graffiti. Seit dem Tod von Mahsa Amini und den Protesten im Iran informiert er auf seinem Instagram-Kanal nahezu täglich über die aktuellen Zustände.

Auf Instagram informieren Sie seitdem nahezu täglich über die Proteste. Mit „Mahsa Amini“ haben Sie einen Song veröffentlicht, in dem Sie rappen: „Stell dir vor, du hättest nichts mehr zu verlieren und genug geschwiegen. Genug davon, einem blutverschmierten Tuch zu dienen, bis sie dich aus Furcht erschießen.“ Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich öffentlich gegen das Regime aufzulehnen?

Mir war schnell klar, dass der Protest nach Mahsa Aminis Tod anders sein wird als jemals zuvor. Der Protest war weitläufig, spielte sich übergreifend in verschiedenen Provinzen oder Altersstrukturen ab. Ich glaube, dass bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, der Punkt kam, an dem eine Grenze überschritten wurde. Wo früher viele Menschen sehr vorsichtig waren, was sie geschrieben oder geliked haben, weil sie Angst um ihre Familie hatten oder in den Iran zurückwollten, haben sie diesmal die Chance gesehen, dieses Regime loszuwerden. Es war wie ein Wunder, dass alle Menschen dieselben Gedanken hatten und aktiv geworden sind.

Zusätzlich haben Sie ein Bild von Mahsa Amini gemalt, das man lange Zeit an einer Mauer im Skaterpark in Mariendorf anschauen konnte. Was können Sie mit Ihrer Kunst bewirken?

Kunst ist eine sehr große Waffe in dieser Revolution. Deswegen ist das Regime auch so vehement hinter Musikern, Filmschaffenden oder Malern her. Kunst hat die Macht, den Leuten Mut, Kraft und ein Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind, sondern gemeinsam an einem Ziel arbeiten.

Verstehen Ihre Fans und Ihr Umfeld Ihr Engagement?

Mein Umfeld definitiv. Als Teil der Rap-Gruppe Zombiez habe ich kürzlich mit anderen Musikern ein neues Album herausgebracht. Die Promophase dafür dauerte gut sechs Monate an, wovon ich mindestens fünf Monate abwesend war, weil ich mich nur mit dem Iran beschäftigt habe. Für mich ist es einfach unpassend zwischen den ganzen Protesten und Todesurteilen einen neuen Song zu posten.

Unter meinen Fans gab es natürlich auch negative Stimmen, die gesagt haben, dass sie auf meinem Kanal nicht ständig etwas über den Iran wissen wollen. Das ist auch in Ordnung und muss ich akzeptieren. Der Großteil der Menschen hat aber gesagt, dass sie gar nicht wüssten, was im Iran genau passiert, wenn ich nicht ständig Updates posten würde. Das hat mich ermutigt, weiterzumachen und durch meine Kunst ein Zeichen zu setzen.

Sie sind in Teheran geboren und kamen als Zweijähriger mit Ihrem Vater nach Berlin. Wie sah die Situation Ihrer Eltern zuvor im Iran aus?

Mein Vater war Mitglied in einer linken Guerilla-Gruppierung, die ziemlich hart unterwegs waren. Meine Mutter war politisch zunächst nicht sonderlich aktiv. Dadurch, dass mein Vater es aber war hat sie irgendwann auch das Interesse dafür gefunden. Leider wurde sie auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie Handzettel verteilte. Sie wurde verhaftet und kurze Zeit später hingerichtet. Als mein Vater aus dem Gefängnis entlassen wurde, weil sie gegen ihn nicht wirklich etwas in der Hand hatten, ist er mit mir nach Berlin geflohen. Sein Leben lang trug mein Vater die Schuld am Tod meiner Mutter mit sich herum und ist deswegen auch sehr krank geworden.

Wie ging es dann in Berlin für Sie weiter?

Mein Vater hatte lebenslang Paranoia, dass Agenten ihn auch in Deutschland finden würden. Für uns war es keine Alternative in die Iranische Botschaft zu gehen und Papiere zu beantragen. Ich hatte keinen iranischen Pass, ich hatte keinen deutschen Pass, ich hatte lediglich ein Ersatzausweisdokument, das ich ungefähr 25 Jahre lang mit mir herumtrug. Nachdem mein Vater verstorben ist, bin ich dann in die Botschaft gegangen. Man kann sich nicht vorstellen, welche Probleme mir dort bereitet wurden. Dort wollte man Zeugen laden, die ihre Fingerabdrücke abgeben sollten. Es sollten Dokumente aus dem Iran beschafft werden, was für jemanden wie mich, der begrenzte Kontakte hat, sehr schwierig ist.

Wenn die deutschen Behörden sagen, es ist für Iraner zumutbar, in die Iranische Botschaft zu gehen, ist das eine sehr schwierige Aussage. In meiner Situation vielleicht nicht mehr unbedingt, weil ich früher kaum politische Aussagen getroffen habe. Aber für jemanden, der geflüchtet ist und dort hingehen soll, bedeutet das Lebensgefahr, denn es werden Leute bedroht, verschleppt oder alles Mögliche gemacht, um Menschen unter Druck zu setzen.

Fühlen Sie sich in Berlin sicher?

Jeder von uns, der aktiv etwas gegen das Regime sagt, hat große Sorgen, dass es sich negativ auswirken kann. Wir wissen, dass wir unter diesem Regime nie wieder in den Iran können. Wir haben vielleicht mit Repressionen zu rechnen, unsere Familien sind eventuell in Gefahr. Aber diese Risiken müssen wir eingehen, um das Regime schnellstmöglich loszuwerden,

Wie könnte das gelingen?

Von Freunden und Bekannten höre ich, dass sich die Art des Protests verändert hat. Sie finden in den großen Städten nicht mehr täglich statt, manchmal gehen die Menschen nur an bestimmten Feiertagen auf die Straße. Mittlerweile brüllen Leute auch häufig nachts ihre Protestslogans aus den Fenstern. Eine andere Form des Protests ist zudem, dass Iraner dazu übergangen sind, ihr gesamtes Geld von der Bank abzuheben und in Dollar oder Gold umzutauschen.

Die Idee ist es, die iranische Währung, die bereits auf einem Rekordtief ist, weiter zu schwächen. Auch wenn die Menschen selbst darunter leiden, haben sie bei einer fallenden Währung die Hoffnung, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung steigt und dadurch neue Proteste entflammen, die so groß sind, dass die ganze Situation kippen könnte.

Glauben Sie daran?

Ich weiß es nicht. Ich habe diese Frage vor kurzem einem Politikwissenschaftler gestellt. Er war eher skeptisch und meinte, dass das Regime relativ fest im Sattel sitzt. Er glaubt nicht, dass man ökonomisch etwas erreichen kann, weil der Apparat, der unterhalten werden muss, ausreicht, um die bewaffneten Kräfte zu finanzieren.

Welche Rolle kommt den Frauen bei den Protesten zu?

Für mich ist das nach wie vor eine klar feministische Revolution, die Frauen sind der der größte Treiber dieser Proteste. Ohne den Mut und den Willen der Frauen wären wir nie so weit gekommen. Das muss man auch weiterhin achten und würdigen. Natürlich ist die Rolle der Männer nicht kleinzureden, sie standen seit Tag eins an der Seite der Frauen, haben viel investiert. Bisher sind es nur Männer, die hingerichtet wurden. Ohne die Frauen hätten die Männer das nicht gemacht. Mit der deutschen feministischen Außenpolitik von Annalena Baerbock muss man verlangen, dass sie noch mehr Druck macht, dass sie hinter ihrer Agenda steht und diese Menschen mit allen möglichen Mitteln unterstützt.

Was genau wünschen Sie sich von der deutschen Politik?

Wir müssen weiter genau hinschauen, auf alle Einzelschicksale schauen. Wenn das passiert, steht das Regime weiter unter großem Druck. Sie wollen das Bild einer Scheindemokratie vermitteln und sind interessiert an Geschäften mit Deutschland, weil das Land der größte Geschäftspartner des Iran in Europa ist.

Wichtig wäre auch, dass man die Iranische Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste setzt. Es wurde schon mehrfach gesagt, dass das rechtlich nicht so einfach möglich ist. Experten wie beispielsweise Prof. Walther Michl von der Universität der Bundeswehr gehen allerdings davon aus, dass das rechtlich sehr wohl möglich, aber politisch nicht gewollt ist.

Wie wird die Situation im Iran künftig Ihre Kunst beeinflussen?

Das wird einen großen Einfluss haben. Meine Art, Texte zu schreiben und Musik zu machen, war es bisher meistens, Sachen sehr allgemein zu formulieren und wenig Persönliches zu erzählen. Vor dem Hintergrund meiner Familiengeschichte, die ich nun öffentlich gemacht habe, werde ich definitiv Songs machen, die tiefer gehen und meinen Hintergrund mehr beleuchten.

Gibt es schon konkrete Pläne?

Mit dem iranischen Queer-Rapper Säye Skye treffe ich mich demnächst, um Musik zu machen. Ich habe auch direkte Kontakte zu einigen iranischen Künstlern, mit denen ich gerne arbeiten würde. Deren Namen kann ich hier aktuell aber nicht nennen, denn sie sind alle in einer prekären Situation.

Würden Sie eines Tages gerne noch einmal in Ihr Geburtsland einreisen?

Eines Tages den Iran bereisen und anschauen zu können, ist einer meiner größten Wünsche. Ich träume davon, allen zu erzählen, dass das ein wunderschönes Land mit vielfältiger Kultur und herzlichen Menschen ist.

