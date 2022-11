Dirigent Garrett Keast Klangbrücke über den Atlantik

Ein Startup nennt Garrett Keast sein Kammerorchester. Mitten in der Pandemie 2021 hat der Wahlberliner die „Berlin Academy of American Music“ (BAAM) gegründet. „Ich bin Amerikaner, geboren in Houston, studiert habe ich in New York studiert“, erzählt der 52-Jährige, „doch die Musik aus meiner Heimat stand bei meiner Karriere lange nicht im Fokus.“

Zwar wurde er immer wieder für diesen Repertoire-Bereich angefragt, dirigierte unter anderem eine Bernstein-Gala beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, doch erst als er durch den Lockdown gezwungen war, über Partituren nur nachzudenken statt sie live aufzuführen, wurde ihm klar, wie wenig man in Deutschland vom historischen wie aktuellen Musikleben in den USA weiß. Abgesehen von ein paar Hits wie Gershwins „Rhapsody in blue“.

Das Konzert Garrett Keast dirigiert das Kammerorchester „Berlin Academy of American Music“ am 3. Dezember. Das Konzert findet in der Siemensvilla in Lankwitz statt, Calandrellistraße 7. Auf dem Programm stehen Werke von Igor Strawinsky, Ursula Mamlok, Jonathan Dawe und Caroline Shaw. Weitere Infos unter www.baamorch.de

Während in der Popmusik, aber auch in der Malerei und der Literatur der Einfluss der amerikanischen Kultur in der jungen Bundesrepublik enorm war, konnten sich US-Komponisten der so genannten ersten Musik in den Spielplänen der deutschen Orchester und Opernhäuser nie durchsetzen. Das ist bis heute so geblieben, obwohl die Szene dort genauso vielfältig ist wie in Europa.

Für Kulturbotschafter wie Garrett Keast, der seit 11 Jahren mit seiner Frau und zwei Söhnen in Prenzlauer Berg lebt, gibt es also viel zu tun. Zumal es vielen amerikanischen Komponistinnen und Komponisten besonders wichtig ist, zugängliche Musik zu schreiben, Werke, die das Publikum unmittelbar ansprechen.

Ein Aufnahme-Projekt machte die BAAM möglich: „Transatlantik“ heißt das Debütalbum der Formation, das Werke von amerikanischen Komponisten präsentiert, aber auch von Igor Strawinsky, der ab 1940 bis zu seinem Tod in den USA gelebt hat. „Unser Ensemble ist genauso international besetzt wie die übrigen Berliner Orchester“, erzählt Keast. „Aron Coplands ,Apalachian Spring‘, in meiner Heimat ein Klassiker, war darum für fast alle Mitwirkenden neu – und sie waren begeistert von dem Werk.“

Musik, die das Publikum unmittelbar ansprechen soll

Am 3. Dezember, beim nächsten Live-Auftritt der BAAM steht neben der Uraufführung von Jonathan Dawes Violinkonzert und Strawinskys „Danses Concertantes“ das Stück „Entr‘Act“ der 41-jährigen Caroline Shaw auf dem Programm, das in den USA gerade viel gespielt wird. Und mit Ursula Mamlok ist eine weitere Komponistin dabei: Geboren 1923 in Berlin, floh sie mit ihrer jüdischen Familie 1938 nach Ecuador und ging als 17-Jähirge zum Studium in die USA und blieb. Erst nach dem Tod ihres Mannes zog Ursula Mamlok zurück nach Berlin, wo sie 2016 starb. Die „Berlin Academy of American Music“ wird ihr „Konzert für Streichorchester vorstellen.

Eine bewegte Geschichte hat auch die Location, in der die BAAM auftritt: das in den 1910er-Jahren erbaute Landhaus Correns in Lichterfelde. Das Anwesen mit 80 Zimmern in der Calandrellistraße ging 1925 in den Besitz des klassikbegeisterten Werner Ferdinand von Siemens über, der sich hier einen privaten Konzertsaal einrichten ließ, der wegen seiner hervorragenden Akustik bis heute regelmäßig als Tonstudio für Aufnahmen genutzt wird.

Die „BAAM“ ist ein international zusammengesetztes Kammerorchester © Kiran West

Von 1941 bis 1976 kam das Ibero-Amerikanische Institut in der Villa unter, außerdem war bis vor zwölf Jahren das Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek hier untergebracht. Konzerte finden kaum noch statt, seit ein Investor 2010 Haus und Grundstück erworben hat. Aktuelle Mieter sind die BSP Business School Berlin Potsdam und die MSB Medical School Berlin. Weil aber ein Musiker aus dem BAAM den Besitzer kennt, kann Garrett Keast jetzt am 3. Dezember in der Siemensvilla dirigieren.

Die Frage, ob das nicht alles sehr gewagt sei - das eigene Orchester, das anspruchsvolle Programm, der fast vergessener Konzertort weit vom City Centre - pariert Garrett Keast mit echtem amerikanischem Optimismus. „Das Berliner Publikum ist doch so abenteuerlustig!“

Zur Startseite