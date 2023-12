Diva im Kerker „Anna Bolena“ an der Deutschen Oper

Maria Callas, die in diesem Monat 100 Jahre alt geworden wäre, hat eine ganze Reihe von Opern dem sicheren Vergessen entrissen. Einer Fackel gleich stürzte sie sich in eine Welt von Gleichgültigkeit und Missgunst, die in Abendgarderobe aus dem Zuschauerraum dabei zusah, wie ein Mensch auf der Bühne verglüht.