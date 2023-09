Film- und Fernsehunternehmen Ufa Sascha Schwingel wird neuer CEO, der bisherige CEO Nico Hofmann wird Chairman

Sascha Schwingel wird ab sofort neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) des in Berlin und Potsdam ansässigen Film- und Fernsehunternehmens Ufa. Er folgt auf Nico Hofmann, der die Ufa seit 2017 als CEO führt und künftig als Chairman in der Geschäftsführung der Ufa verbleibt, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag heißt. .

Als neuer CEO verantwortet Schwingel, 52 den Angaben zufolge künftig alle Aktivitäten unter dem Dach der Ufa: Fiction, Serial Drama, Show & Factual sowie Documentary. Schwingel ist Medienmanager, der zuletzt als stellvertretender Chief Content Officer von RTL Deutschland das Entertainment-Angebot von Sendern wie RTL Television und Vox sowie des Streamingdienstes RTL+ verantwortete.

Die Ufa zählt zum Portfolio von Bertelsmann in Gütersloh. Auch die RTL Group ist Teil des Konzerns. Nach 26 Jahren bei Bertelsmann und acht Jahren an der Spitze der Ufa habe sich Hofmann dazu entschieden, die Führung weiterzugeben. Schwingel sei „ein kluger Manager mit hoher Reputation in der kreativen Szene“, sagte der Produzent laut Mitteilung.

Der bisherige Ufa-Vorstandschef Hofmann, 63, begann seine Karriere innerhalb der Ufa demnach 1998 mit der Gründung von teamWorx (heute Ufa Fiction). Zu seinen nationalen und internationalen Erfolgen zählen der International Emmy für das Historien-Drama „Unsere Mütter, unsere Väter“ oder die Serie „Deutschland 83“, die als erste deutschsprachige High-End-Serie auf einem US-Sender ausgestrahlt wurde.

Die Ufa produziert eigenen Angaben nach für nahezu alle deutschen TV-Sender und globale Streaming-Angebote, die im nationalen Markt aktiv sind. Die Programme erreichen demzufolge wöchentlich im Durchschnitt mehr als 30 Millionen Zuschauer. Allerdings lief das Geschäft schon einmal besser. Zu Schwingels ersten Aufgaben gehören Restrukturierungen und Einsparungen, die mit einem Stellenabbau verbunden sein werden.