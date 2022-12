Vinyago im Humboldt-Forum Ein Plädoyer für mehr Diversität 

Gita Herrmann hat Geschichte und Politik studiert und für Kulturinstitutionen in Indien, Sambia und Tansania gearbeitet. Außerdem war sie für die Abteilung für Internationale Zusammenarbeit der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin tätig. Als Künstlerische Leiterin hat sie das Projekt „Vinyago“ von Beginn an begleitet.