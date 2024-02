Was sich alles so Oper nennt Das Berliner Festival Schall & Rausch

Das Lied „Vorwärts, vorwärts“ dürften die wenigsten aus der Gen Z kennen. Das hat gute Gründe, schließlich handelt es sich um eine Nazi-Propaganda-Hymne aus dem Film „Hitlerjunge Quex“, deren Text vom Kriegsverbrecher Baldur von Schirach stammt („In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann!“) – entsprechend ist sie in Deutschland verboten.

Das leuchtet auch dem US-amerikanischen Komponisten und Librettisten Ted Hearne ein, wenn er kritisch auf den Südstaaten-Song „(I wish I was In) Dixie’s Land“ blickt, der seine Herkunft in den rassistischen Minstrel-Shows des 19. Jahrhunderts hat. Andererseits findet er: „Wenn wir uns weigern, diese Lieder mit neuen Augen zu betrachten, entziehen wir uns der Verantwortung, unsere Vergangenheit mit unserer Gegenwart zu vergleichen.“

Was lässt sich vergleichen? Und bedeutet ein Vergleich automatisch eine Gleichsetzung? Diese durchaus aktuellen Fragen (siehe die Kontroverse um Masha Gessens Äußerungen zu Gaza und jüdischen Ghettos in der Nazizeit) durchziehen Hearnes Musikstück „over and over vorbei nicht vorbei“, mit dem das Festival „Schall & Rausch“ der Komischen Oper eröffnet wurde.

Deutsche Gewaltgeschichte

Hearnes Werk, das Regisseur Daniel Fish zur Uraufführung bringt, will einen Blick auf die Gewaltgeschichte Deutschlands und der USA werfen – und auf ihr Fortwirken im Heute.

Das Festival Schall & Rausch, Festival für brandneues Musiktheater, bis 18. Februar 2024 im KINDL Areal Neukölln. Details unter: www.komische-oper-berlin.de/spielplan/a-z/schall-und-rausch/

Ins Bewusstsein rücken soll dabei nach Aussage des Komponisten auch die Identität der Sängerinnen und Sänger, die auf Stühlen am Bühnenrand des Heimathafens Neukölln sitzen. Es sind der Norweger Tom Erik Lee, der Schwarze US-Amerikaner Isaiah Robinson sowie die jüdische, in den Südstaaten aufgewachsene Amerikanerin Eliza Bagg, die beispielsweise das „Dixie“-Lied in einem verfremdeten Deutsch-Englisch-Mix performen: Die Historie als das Eigene und das Fremde in wesentlich verschiedenen Betroffenheitsgraden.

Musikalisch überzeugt „over and over“: als Mashup, das sich an Kurt Weill (es grüßt der „Alabama Song“), Liebesliedern und Popsongs von Cliff Richard bis Helene Fischer abarbeitet, Streicher und Bläser mit E-Gitarre und E-Bass zusammenführt und immer wieder Elektrosamples hineingewittern lässt. Inhaltlich ist das Stück mindestens kontrovers.

Auf einem großen Videoscreen über der Bühne sind zum Beispiel die Gesichter von Sängern, Instrumentalistinnen und Mitgliedern des beteiligten Jugendchors der Vokalhelden zu sehen, während sie Filmmaterial über Vernichtungslager der Nazis oder die Ermordung des Schwarzen Teenagers Emmett Till 1955 betrachten. Bilder, die später auch direkt nebeneinandergestellt werden und eine beklemmende Irritation erzeugen, die natürlich gewollt ist. Bleibt die nicht restlos geklärte Frage nach dem Erkenntnisgewinn für den Komplex aus Schuld, Gewalt und Gegenwart.

Dazu ein Feelgood-Kontrast

Immerhin: mutig von „Schall & Rausch“-Leiter Rainer Simon, ein kontroverses Werk an den Beginn dieses Festivals für „brandneues Musiktheater“ zu stellen (wobei es einhelligen Applaus gab).

Als Feelgood-Kontrast dazu empfängt – ebenfalls am Eröffnungswochenende – der Performer Daniel Cremer im Neuköllner SchwuZ Queer Club zum Mitmach-Solo „Like A Prayer“. Eine ekstatisch-pathetisch-esoterische Schlager-Beschwörung, die frei nach Joy Flemings „Ein Lied kann eine Brücke sein“ nach Möglichkeiten des Zueinanderfindens fragt – mal mehr, mal weniger ironisch gebrochen.

Der Abend lebt von Cremers ansteckender Bereitschaft zur Selbstverausgabung (und Selbstentblößung), vom gemeinsamen Erlernen „somatischer Ekstase-Techniken“, oder, in den Worten des Performers: „Start schunkel with me!“. Auch Verspannungsabbau mittels einer Methode namens „Fiesta Mexicana“ wird vermittelt, nämlich über den kollektiven „Hossa!“-Ruf.

Allerdings bietet „Like A Prayer“ bei aller Bereitschaft zum hemmungslosen Hedonismus immer wieder auch an, die selbst aufgebaute Eskapismus- einem harten Realitätscheck zu unterziehen. Mit anderen Worten: Gitte Haennings Emanzipationshymne „Ich will alles“ kann auf einem sterbenden Planeten auch schal klingen.

Mal Dandy, mal Schulkind

Generell steckt viel Pop in diesem Festival. In „Hold on to deer life, there’s a blcak boy behind you!” wird im weiteren „Schall & Rausch“-Verlauf noch der Performer KABEAUSHÉ zu erleben sein, der Pop-Musiker und Kunstfigur gleichermaßen ist und mal als Dandy, mal als renitentes Schulkind in Erscheinung tritt. auf. In seinen Videos, erläutert die Komische Oper, streichelt KABEAUSHÉ schon mal Kaninchen. Und mit seiner Musik lockt er in einen Abgrund ekstatischer Zärtlichkeit.

In „shebeen­DUB“ wiederum – einer Mischung aus Soundinstallation, Tanzperformance und Party – deckt nora chipaumire die Verwurzelung des Dub in der afrikanischen Diaspora und den wahren Kern dieser aus dem Reggae entstandenen Musik auf.

Daniel Cremer hingegen beendet „Like A Prayer” auf einer klassischen Note, mit vier Orchester-Musikerinnen und Musikern der Komischen Oper, die sich mit ihm gemeinsam in schwelgerische Gianna Nannini-Höhen schrauben. Die Oper – das macht „Schall & Rausch“ wirklich vielfältig erfahrbar – ist eben die letzte Kunstform, in der große Gefühle noch ihren Platz haben. Mit allen Höhen und Tiefen.