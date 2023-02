Aus dem Olympiapark in den Berliner Norden Das Familiensportfest zieht 2023 nach Wittenau

Das Familiensportfest des Landessportbunds Berlin findet im jährlichen Wechsel im Olympiapark Berlin und den Berliner Kiezen statt. Dieses Jahr – am Sonntag, 10. September 2023, es in der Sportanlage am Göschenplatz in Wittenau abgehalten. Darüber informiert der Bezirkssportbund (BSB) und nennt im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf die ersten Infos. Die aktuelle Ausgabe gibt es immer mittwochs unter tagesspiegel.de/bezirke.

Alle Reinickendorfer Sportvereine seien nun aufgerufen, sich an diesem bunten Sportevent mit Mitmachprogrammen zu beteiligen, um den eigenen Verein und Sportarten vorzustellen. Bis zum Dienstag, 11. April 2023, könne über das Formular eine Rückmeldung zu gewünschter Fläche und benötigter Infrastruktur gegeben werden, heißt es vom Reinickendorfer Bezirkssportbund. Zu dem Familien-Kiezsportfest fand unlängst auch ein Auftakttreffen statt.

Erwartet werden zum Kiezsportfest über 2000 Gäste: Kinder, Erwachsene und Familien. Alle Vereine, die Mitglied im Landessportbund Berlin, einem der angeschlossenen Fachverbände und/oder Mitglied im Bezirkssportbund Reinickendorf sind, können kostenfrei teilnehmen. Freie Sportgruppen können sich vorab in der Geschäftsstelle des BSB melden.

Das Sportplatzgelände am Göschenplatz ist eines der größten im Bezirk und umfasst zwei Kunstrasengroßspielfelder, ein Naturrasenspielfeld mit Stadion (400 m-Bahn), zwei Kleinfeld-Kunstrasenfußballplätze, einen kleinen Basketballcourt,sowie etlichen Freiflächen, so der BSB. Es stünden Flächen auf allen Arealen zur Verfügung, die sich neben der Untergrundbeschaffenheit auch in Eignung (Ballsport, Fangzäune, etc.) und Größe (von 10 bis über 1200 m²) unterscheiden.

