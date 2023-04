Berliner Klublegende Spandauer SV ist wieder zurück an der Neuendorfer Straße

2014 ging hier das Licht aus, jetzt sind die Fußballer wieder da: Der Berliner Traditionsklub Spandauer SV ist zurück im Stadion an der Neuendorfer Straße. Jugendleiter Ümit Gündüz kam mit Schere und Flatterband und nahm die alte Anlage symbolisch mit den Kids in Betrieb. „Im Schlepptau hatte er alle Spieler der F-Jugend und die Assistenztrainer Andreas Rothe und Thorsten Brenscheidt. Der SSV ist zurück an seiner alten Heimstätte, dort wo er hingehört, an der Neuendorfer Straße, Ecke Askanierring. Die Freude darüber ist groß. Regulär wird hier jetzt jeden Dienstag und Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr trainiert“, teilte der Klub mit. Weitere Kids und Alt-SSVer werden gesucht.

Früher fanden in dem Stadion an der Neuendorfer Straße sogar Spiele in der drittklassigen Regionalliga statt - zum Beispiel gegen Dynamo Dresden, Sachsen Leipzig oder Erzgebirge Aue - , ehe der Spandauer SV pleite ging.

Erst 2022 wurde der Klub überraschend wiederbelebt - erst mal mit Kinderfußball. Das Stadion sollte eigentlich abgerissen werden. Jetzt kommt alles anders: Weil der Platz doch gebraucht wird und Pläne für den Gesundheitscampus auf dem Gelände vom Tisch sind, wird sogar der Ausbau des Stadions geprüft. Aber den Anfang machen die SSV-Kids.

Das einstige SSV-Stadion lag zwischen der Havel und der Neuendorfer Straße. Die Tribünen befanden sich direkt am Rasen. Im Hintergrund der Turm der Spandauer Feuerwache Nord. © Jürgen Schneidereit

Der Spandauer SV hatte zuvor seine Heimat ebenfalls an der Neuendorfer Straße, allerdings wurde das Stadion Ende der 90er Jahre abgerissen. Es lag zwischen Feuerwache und der Schlutheiss-Brauerei und wurde wegen der Enge von den Fans geliebt. Dort entstanden Wohnhäuser. - Der Klub im Netz: spandauersv.de

„Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an", sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft" vor.

