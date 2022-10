Berlins erste Freibad-Bilanz Kleine Perle, viele Schwimmfreunde!

Platsch! Die erste Freibadbilanz von Berlin-Spandau ist da. Staaken-West zählte in diesem Sommer 17.700 Besucherinnen und Besucher. Das sind umgerechnet etwa 360 Leute pro Woche. Das teilte Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini, SPD, auf Anfrage von Ariturel Hack, CDU, im Abgeordnetenhaus mit. Das ist mehr als in vorherigen Sommern, als die Bäderbetriebe 13.000 Besucher pro Sommersaison gezählt haben - also vor Corona. Deutlich mehr waren es in den letzten Jahren nur 2018, als es einen „Hitzesommer“ gab (19.000 Besucher). Darüber berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe - in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

Das kleine Freibad mit 25-m-Becken, Wasserpilz und Kinderrutsche wurde im DDR-Sommer 1980 eröffnet und kämpft immer wieder um Beachtung. Sieben Wochen ist es stets nur in den Ferien geöffnet. Die CDU formuliert es treffend so: „Das ist kein Sommerferienbad, sondern ein Sommerbad.“

90.000 Besucher kamen ins große Freibad Spandau-Süd

Die Besucherzahlen im großen Freibad an der Gatower Straße hatten wieder die Dimension wie vor Corona: 90.000 waren es bis Ende August. Die Zahlen werden noch höher liegen, denn die Saison ging bis Mitte September.

