Derby gegen VCO Berlin Bei den Volleyballerinnen des BBSC weht ein frischer Wind

Den Start in die neue Saison hatten sich die Volleyballerinnen des BBSC Berlin sicherlich anders vorgestellt. Am vergangenen Sonntag setzte es beim VfL Oythe zum Start in die neue Saison in der Zweiten Bundesliga Nord eine deutliche 0:3-Niederlage. „Es war kein gutes Spiel, wir haben viele Fehler gemacht“, sagt Trainer Jens Tietböhl. „Deshalb müssen wir jetzt gucken, dass wir schnell wieder besser und konstanter spielen. Es war kein guter Start in die Saison.“