Dunkelheit am Berliner Stadtrand Insekten fliegen am Sportplatz - Fußballverein bekommt keine Laternen

Der Sportplatz der Spandauer Kickers liegt in der Peripherie und ist Berlins westlichster Fußballplatz. Früher war das hier DDR-Gebiet, Industrieödnis, viel Natur. Auch heute hört man oft nur zirpende Grillen und liebevolle Zwischenrufe vom Fußballplatz („Öööööiii, Schiri!“). Ansonsten: Stille. Nur im Hochsommer kommt noch das Kreischen aus dem Freibad Staaken hinzu. 1994 zogen die Spandauer Kickers (650 Sportler, Vorstand Jürgen Pufahl) hier raus.

Doch es gibt Probleme mit dem Licht: Der Verein will Laternen an den Fußwegen, was aber der Bezirk ablehnt. Jetzt rutscht die Dunkelheit auf die Tagesordnung im Rathaussaal, aber der Reihe nach. All das war jetzt Thema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Das alte Doktor-Georg-Benjamin-Krankenhaus nebenan ist eine wilde Ruine, seitdem die letzten Patienten 1998 weggefahren worden sind. Mittlerweile werden dort Wohnungen eingebaut („Metropolitan Park“). Auch die neue Waldorf-Schule mit 220 Kindern wurde dort im Sommer 2023 eröffnet.

650 Sportler gehören den Spandauer Kickers an

Die Ruhe kann zauberhaft im Sommer sein und gruselig in der dunklen Jahreszeit. Deshalb schrieb Vizepräsident Matthias Wagner an den Spandauer Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, und bat um Hilfe: „Wir versuchen seit drei oder zwei Jahren, eine sichere Zuwegung für unsere Jugendlichen zu erwirken und scheitern immer wieder an der Hartleibigkeit der Politiker und deren Pseudoargumenten“ erzählte mir Wagner, der im normalen Leben Arzt in Kladow ist. Hier ein Foto vom Weg ohne Licht – rechts das Krankenhaus.

© Spandauer Kickers

Zwar soll künftig abends ein weiter Bus zum Sportplatz fahren, doch die BVG-Anbindung mit dem M32 bleibt dünne, sonntags fährt kein Bus zum Sportplatz. Aber den Fahrplan verstehen sowieso nur echte BVG-Experten: gucken Sie mal. Also bleiben oft nur Elterntaxis oder der Fußweg durch die Dunkelheit.

Der Sportplatz liegt in der Industrieödnis. Busse fahren sonntags auch nicht. © André Görke

Der Stadtrat lehnt mehr Licht ab. In seinem Brief an Spaki, der dem Spandau-Newsletter vorliegt, nannte er dem Verein gleich mehrere Gründe gegen die Laternen im Park: „Die Zuwegungen zum Sportplatz verlaufen durch eine öffentliche Grünanlage. Generell sollte in Grünanlagen auf Beleuchtungseinrichtungen aus Naturschutzaspekten verzichtet werden, um die für viele Insektenarten tödliche ‚Lichtverschmutzung‘ zu vermeiden“, schreibt Schatz an die Spandauer Kickers.

Sein Rat: „Bei Dunkelheit sollte deshalb das beleuchtete Straßenland für alltägliche Wege genutzt werden, auch wenn hierbei Umwege entstehen. Von der Schulstraße kommend, ist zudem nur ein vergleichsweise kurzer unbeleuchteter Wegeabschnitt bis zur Sportanlage zurückzulegen.“ Und weiter: „Vielleicht können Sie im Gespräch mit Eltern und Betreuer/innen bewirken, dass während der dunklen Jahreszeit zum Ende der späten Trainingseinheiten die Sportanlagen gemeinsam und nicht einzeln verlassen werden.“

Der große Rasenplatz mit der kleinenTribüne gehört auch zur Anlage. © André Görke

Auch andere Sportanlagen in Spandau hätten ähnlich dunkle Zuwege durch Parks, Wälder, stille Ortsteile, argumentiert der Stadtrat: „Die Situation ist vergleichbar mit anderen Sportanlagen in Spandau, zum Beispiel im Stadion Hakenfelde, Sportanlage Jungfernheide, Sportanlage Gatow, Sportanlage am Gößweinsteiner Gang in Kladow. Bei den aufgeführten Beispielen sind die Sportflächen ebenfalls nur über Wege zu erreichen, die unbeleuchtet durch Grünanlagen führen.“

Künftig soll’s etwas heller werden – nicht durch den Bezirk, sondern wegen der Neubauten: „Weil in dem gesamten Gebiet künftig mit vielfältigen Veränderungen durch Umplanungen und Neugestaltungen zu rechnen ist, dürfte sich die Beleuchtungssituation im Umfeld der Sportanlagen noch verändern“, sagt Schatz, ohne ins Detail zu gehen. Der Parkplatz vor dem Sommerbad habe bereits eine Beleuchtung erhalten.

Das Logo der Spandauer Kickers, 1975 gegründet. © André Görke

Der Verein ist enttäuscht, spricht von „Floskeln“ und fordert weiter einen beleuchteten Weg zum Sportplatz. Wagner ist in Sorge: „Ist das Kind erst mal in den Brunnen gefallen, ist das Geschrei groß.“ Die SPD um Fraktionschef Carsten Tuchen hat nach Veröffentlichung dieses Textes im Spandau-Newsletter mitgeteilt, dass dazu ein Antrag im Rathaus gestellt werde.

