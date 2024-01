Millionenbaustelle im Berliner Schwimmbad Wie geht’s nach dem Feuer weiter?

Was ist das denn für ein Lärm in der Ferne? Ah, das kaputte Kombibad am Ankogelweg (Baujahr 1975) lässt von sich hören. Das Berliner Schwimmbad wird zwar wohl erst in einigen Jahren saniert und wiedereröffnet („Das Kombibad befindet sich derzeitig nicht im Betrieb“), doch schon jetzt steht es auf der Agenda der Berliner Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg. Darüber berichtet der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Tempelhof-Schöneberg in seiner neuen Ausgabe. Etwas Entscheidendes für die Bauzeit wird benötigt.